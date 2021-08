Dictionnaire Écologie

Écologie

L’écologie est à la fois une science et une doctrine. Elle étudie les milieux où vivent les êtres vivants et les interférences entre eux. Elle vise aussi à équilibrer les actions de l’homme sur la nature, actions qui se sont avérées, au cours de ces dernières décennies plutôt nocives.

L’écologie en tant que mouvement est une thématique qui occupe les citoyens responsables et les hommes d’État. Des solutions sont envisagées pour venir en aide à notre planète, qui souffre du réchauffement climatique, de la pollution et de divers désordres liés.

L’objectif de l’écologie est d’intégrer une pensée et des actes responsables au quotidien. Dans l’idéal, l’on trie ses déchets, on respecte la mer, la nature, qu’on ne prend pas pour des poubelles, on économise les énergies, l’eau, on circule à vélo plus souvent qu’en voiture.

L’écologie tente ainsi de démonter des années de comportements étonnés aujourd’hui, et d’impliquer les responsables politiques et la population afin de réussir, un jour prochain à sauver la planète ou tout au moins éviter qu’elle ne se détériore un peu plus.

Cette conscience collective qui s’élève possède ses codes et son langage, le plus accessible possible afin que tous puissent y participer. Le dictionnaire ci-joint permet d’en appréhender les termes et le vocabulaire de base, pour participer à la cause.

Vous y apprendrez ce que signifie vraiment l’abondance quand il s’agit d’écologie, mais aussi la biodiversité, les biocarburants, le commensalisme, le bilan carbone, la biosphère, la déforestation et bien d’autres mots qui interpellent les consciences.

Pour pouvoir intervenir à bon escient, se documenter et comprendre, pour transmettre à ses propres enfants, il est indispensable d’avoir les mots justes et leur définition. Ce lexique apporte des éclaircissements sur la base de l’écologie.

L’écologie est un mouvement en constante effervescence. Régulièrement on voit émerger d’autres informations, des mots inconnus, scientifiques ou non, des anglicismes, et autres déclinaisons diverses. Une actualisation des connaissances s’impose aussi souvent que possible.

Pour maîtriser les mots qui œuvrent pour la planète et les générations futures.