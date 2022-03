Dictionnaire Marseillais

Marseillais

Être marseillais n’est pas anodin. Sont nommés marseillais ceux qui y sont nés. D’autres s’approprient une quelconque filiation à la ville par goût personnel. Il faut dire qu’ici le soleil, la bonne humeur et l’authenticité sont au rendez-vous.

Aimer Marseille, ville cosmopolite par excellence, c’est être Marseillais. Marseille possède ses secrets d’alcôve, un patrimoine historique et architectural magnifique, un vieux port culte comme sa Canebière, un sens du multiculturalisme qui n’est pas offert à toutes les villes.

La cité phocéenne possède ses codes et son langage. Elle est sans doute l’une des seules villes de France qui se voit enorgueillit d’un dictionnaire reprenant les principaux termes provençaux et typiquement marseillais utilisés ici au quotidien.

Le parler marseillais est chantant et son écrit constitue un vrai bonheur, comme le démontra un enfant du pays Marcel Pagnol. Langue et propos chantant, drôles, vifs, Marseille affiche la couleur et l’accent, y compris sur le papier.

À lire tous ces mots répertoriés dans le lexique marseillais, on en entendrait presque le chant des cigales et l’esprit voyage dans les calanques aux eaux si bleues. Le vocabulaire est cocasse, et intrigue toujours un peu ceux qui n’en sont pas.

Vous apprendrez par exemple qu’un arapède est une personne collante, qu’un banaste est un imbécile, qu’une bordille est une personne qui met la pagaille, que l’on boulègue sa cuillère dans le café, que la plage est cafi de monde en été.

On vous dira que vous êtes chichois selon les vêtements et l’allure que vous présentez. Qu’il n’y a dégun dans le restaurant où vous souhaitiez aller, que vous êtes une dormiasse à faire trop souvent la sieste, et qu’il est mieux d’escamper sa bouteille vide dans une poubelle.

Autant de mots incroyables qui resteront du chinois si vous n’êtes pas marseillais. Mais pour plonger dans cette atmosphère unique, même si vous êtes un pauvre touriste de passage pour un jour ou la vie, il faudra vous y accommoder et les décrypter.

Un dictionnaire de la bonne humeur en un simple clic, pour devenir un peu marseillais.