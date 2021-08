Dictionnaire Rêves

Signification des rêves

Les rêves sont des phénomènes psychiques qui se produisent pendant le sommeil. Ils se concrétisent sous la forme d’images et de séquences ayant plus ou moins de cohérence entre elles. Ils appartiennent au monde onirique et tout est possible dans les rêves.

Les rêves peuvent être agités, calmes, apaisants ou complètement délirants. Ils font l’objet d’études et d’interprétation de la part des psychologues, des psychiatres et de tous ceux qui travaillent sur la conscience et l’inconscient.

S’il est facile d’en décoder certains d’autres, plus alambiqués, présentant la présence de choses ou d’animaux, mettant en scène des épisodes curieux et fantasmagoriques, demandent à être analysés avec un peu plus de profondeur.

Le symbolisme dans les rêves ...

C’est ainsi que le dictionnaire des rêves permet d’orienter l’interprétation d’un rêve, en apportant des clés, grâce aux symboles qui se révèlent au cours de ces sommeils durant lesquels défilent les images d’un monde inconnu dans lequel se mêle le connu.

Pour ceux qui s’intéressent à leurs rêves, pour dédramatiser, comprendre, prendre du recul, ce lexique donne accès aux principaux éléments et situations qui se présentent dans les rêves, Ceci pour apporter une lumière par rapport au vécu du « dormeur ».

Certains cauchemars nous laissent pantois et effaré dès le réveil. Par exemple rêver de cadavres, ne signifie pas forcément que vous allez mourir, mais peut être que vous êtes sous pression et que vous avez envie de laisser derrière vous la personne que vous étiez.

Découvrez quels rêves parlent d’angoisse et quels autres de bonheur et d’accomplissement. Car il arrive qu’au réveil, les rêves laissent une impression désagréable ou au contraire un sentiment de plénitude. Même si l’on s’en défend, ils peuvent influencer notre humeur.

Apprendre à décrypter nos rêves est une démarche psychologique personnelle, qui permet de se connaître mieux et de relativiser certains événements. Ce dictionnaire explicite reprend les éléments « rêvés » les plus courants pour en donner une interprétation logique.

Un rêve non interprété est comme une lettre non ouverte.