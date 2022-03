Dictionnaire Argot

Argot

Le français possède son argot comme la plupart des langues. Des mots et des expressions familières qui sont comprises d’une poignée d’initiés et laissent perplexes tous les autres. Issus des patois ou d’un cryptage particulier, certains entrent dans le langage courant.

L’argot a permis, de tout temps, aux échanges verbaux de certaines communautés. Il était celui des prisons, des quartiers, des régions, avant de se démocratiser et d’atteindre le plus grand nombre, même si certains mots sont plus tabous que d’autres.

Écrire l’argot est encore une autre paire de manches. Il est difficile de maîtriser l’orthographe de tout ce vocabulaire bizarre, qui se conjugue souvent en inversant les syllabes, oublie de s’accorder, et reste très imagé.

L’argot s’est enrichi du langage des cités, du verlan, des métaphores et de l’éloquence populaire, que l’on retrouve notamment sur les marchés. Un parler particulier inhérent à certains groupes sociaux qui a fini par se répandre et se conjuguer.

Traduire l’argot permet d’en saisir la nuance. Si le ton semble être parfois celui de l’insulte, il s’agit peut-être d’une mauvaise interprétation. L’argot est souvent explicite et drôle, mais il n’est pas rare que beaucoup s’en offensent.

Pour les avoir entendus dans des films ou dans quelques situations de la vie courante, nous en connaissons quelques-uns. Mais pour les autres, c’est le flou total et l’incompréhension. C’est pourquoi notre dictionnaire vous sera fort utile.

Asticoter, abouler, bâfrer, castagner, lourder, melon, micheton, et tant d’autres vous seront dévoilés ici, pour vous offrir un panorama des plus fendards, autrement dit hilarant, de ce dont est capable la langue française lorsqu’elle dérape.

Impossible de passer à côté d’une telle richesse et de se confiner à la seule linguistique académique. L’argot interpelle comme un mauvais élève. Il ne peut toutefois pas être utilisé n’importe où, et ne constitue pas un moyen de communication dans les médias.

Pour tout connaître de l’argot, le décrypter et surtout passer un bon moment !