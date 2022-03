Érotique

L’érotisme est l’amour de l’amour physique, des sens, des sensations, des expériences sensuelles, de la sexualité. Les plaisirs de la chair y sont encensés mais en gardant toujours à l’esprit un certain esthétisme, à l’inverse de la pornographie pure et dure.

L’érotisme c’est aussi créer une atmosphère dans un lieu de rencontre, et même au restaurant. Suggérer, provoquer gentiment, séduire, bouger, se sentir bien dans son corps et afficher une certaine désinvolture sans jamais être vulgaire.

L’érotisme s’apparente ainsi à un état d’esprit, il ne suffit pas d’être beau pour être érotique. Il faut être bien dans son corps, laisser onduler sa peau, avoir la chair de poule, oser prendre son temps avec le corps de l’autre.

L’érotisme c’est donc jouer de son corps avec ou sans partenaire, prendre une attitude qui invite au désir, au plaisir, ne pas hésiter à vivre quelques fantasmes, encenser les corps à corps, se laisser porter par les sens, sans oublier la douceur, la lenteur.

L’érotisme est en effet lié à une sorte de lenteur amoureuse, de prise de conscience des chairs, de caresses infinies, de découvertes de soi et de l’autre. Les cinq sens y sont exacerbés, certains aiment toucher, d’autres regarder, entendre, sentir, goûter, ou tout à la fois.

Notre dictionnaire érotique vous apprendra les définitions exactes de ce vocabulaire de la montée du plaisir. On y rencontre l’adultère, les aphrodisiaques, les attractions fatales, le bondage, les boules de geisha et quelques autres accessoires.

Vous en saurez un peu plus sur les jeux érotiques, la fessée, la cravache, l’échangisme, l’exhibitionnisme, les femmes fontaines, le fétichisme et l’extase. Vous découvrirez ce qu’est un gode ceinture et un hardeur.

Des mots qui peuvent choquer sortis de leur contexte mais qui prennent toute leur signification dans l’érotisme. Un dictionnaire ne pas laisser entre toutes les mains. Des termes à prononcer entre initiés seulement, dans une invitation sensuelle.

Un lexique à fleur de peau, à consulter sans modération pour faire monter la température.